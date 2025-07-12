Воспитатели из Подольска стали призерами областного конкурса

Сразу три дошкольных отделения школы № 33 городского округа Подольск стали финалистами областного конкурса «Лучший детский сад — 2025». Итоги конкурса будут подведены в августе.

Детский сад «Капелька» является центром духовно-нравственного и экологического воспитания. Здесь малышей учат не только любить природу, но и развивать мышление с помощью авторских методик и головоломок. Воспитатели «Капельки» — лауреаты престижной награды «За нравственный подвиг учителя».

«Ивушка» и «Лучик» тоже не отстают. Их педагоги выступают на конференциях, делятся опытом на семинарах и побеждают в профессиональных конкурсах.

«Подольские детские сады — это место, где растят счастливых, любознательных и добрых малышей. Спасибо педагогам за их тепло, талант и труд», — поздравил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.