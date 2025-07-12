Дворец культуры «Энергетик» в Дзержинском отремонтируют в августе 2025 года

Готовность капитального ремонта Дворца культуры «Энергетик» в Дзержинском достигла 60%. Объект планируют открыть в августе 2025 года.

За лето подрядчик отремонтирует порядка 400 квадратных метров площади — фойе второго этажа, малый концертный зал и вспомогательные помещения.

«Особое внимание уделили малому залу на втором этаже. Здесь выровняли стены, заменили электрику и освещение. Скоро установят новые радиаторы отопления, разместят зеркала. Этот зал используется как репетиционный творческими коллективами Дворца культуры. Работы идут по графику, используется качественный материал», — отметила директор территориального управления «Дзержинский» Ирина Парадовская.

Во Дворце культуры заменили пожарную сигнализацию и системы оповещения. Все работы планируют завершить в августе.

Отметим, в 2025 году в Люберцах построят и капитально отремонтируют 16 социальных объектов.