Глава Лобни Анна Кротова проверила благоустройство парка «Защитников Москвы»

Глава Лобни Анна Кротова побывала на стройплощадке парка «Защитников Москвы», чтобы проверить, как проходят работы по благоустройству территории. Их завершат до конца 2025 года.

Ежедневно на стройплощадке трудятся 15 человек, задействовали четыре единицы техники. Специалисты на 85% выполнили демонтажные работы, на 90% подготовили основание под плитку, а прокладку электросетей для систем освещения и видеонаблюдения завершили на 85%. Также дорожные службы начали ремонтировать прилегающий тротуар.

Руководитель муниципалитета Анна Кротова оценила темпы работ и побеседовала с подрядчиками. Специалисты создадут современное пространство для отдыха, сохранив его историческую ценность.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.