В подозрительных сумках, оставленных на Павелецком вокзале, ничего не нашли

В подозрительной сумке, оставленной в зале ожидания Павелецкого вокзала, не нашли никакой угрозы. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.
Пресс-служба Московской железной дороги сообщила, что один из пассажиров вокзала оставил в зале ожидания сумку и куда-то отошел. На бесхозный предмет отреагировал другой пассажир и сообщил полицейским. Вскоре хозяина сумки удалось найти.
При этом ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщало об анонимном звонке на вокзал с угрозой взрыва.
Это уже не первый случай телефонного минирования с начала дня. Ранее звонок поступил в универмаг «Крестовский» возле другого столичного вокзала — Рижского. Злоумышленник позвонил в 12:40 и дал час на эвакуацию объекта.
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