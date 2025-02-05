В подозрительных сумках, оставленных на Павелецком вокзале, ничего не нашли

Источник 360.ru: в оставленных на Павелецком вокзале сумках не нашли угрозы

В подозрительной сумке, оставленной в зале ожидания Павелецкого вокзала, не нашли никакой угрозы. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Пресс-служба Московской железной дороги сообщила, что один из пассажиров вокзала оставил в зале ожидания сумку и куда-то отошел. На бесхозный предмет отреагировал другой пассажир и сообщил полицейским. Вскоре хозяина сумки удалось найти.

При этом ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщало об анонимном звонке на вокзал с угрозой взрыва.

Это уже не первый случай телефонного минирования с начала дня. Ранее звонок поступил в универмаг «Крестовский» возле другого столичного вокзала — Рижского. Злоумышленник позвонил в 12:40 и дал час на эвакуацию объекта.