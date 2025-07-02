Жителям аварийных домов Подмосковья напомнили о получении сертификатов на квартиры

Собственники аварийных помещений в Подмосковье могут получить жилищные сертификаты для быстрого переезда. За первый месяц реализации программ заявления подали свыше 500 человек.

Как рассказали в региональном Минстрое, всего за месяц жители 37 округов подали 503 заявки на получение жилищных сертификатов. Из них 111 — в Шатуре, 55 — в Щелкове, 26 — в Кашире, 22 — в Коломне и 20 — в Королеве.

«Программа выдачи сертификатов позволяет собственнику аварийного жилья практически за месяц переехать из небезопасного дома в новостройку. Государство выкупает старые квартиры по цене 174,8 тысячи рублей за квадратный метр. При этом выплата осуществляется минимум за 28 квадратных метров», — сказал глава ведомства Александр Туровский.

Получить сертификат могут собственники помещений в аварийном доме, который включен в госпрограмму. Подать заявку можно до 1 августа, а реализовать сертификат — до 1 октября. Приобрести новое жилье можно в любом округе региона.

Узнать больше о программе можно по телефонам горячей линии 8-926-611-93-33, 8-925-241-75-24, 8-925-241-13-52.