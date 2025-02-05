Неизвестный сообщил о минировании универмага «Крестовский» в Москве

Неизвестный позвонил в универмаг «Крестовский» возле Рижского вокзала столицы и сообщил о минировании. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Звонок поступил в 12:40, на эвакуацию злоумышленник дал час. Всех посетителей и сотрудников вывели за пределы торгового центра. Другой информации с места происшествия пока не поступало.

Ранее из-за угрозы минирования пришлось эвакуировать Эрмитаж. Сотрудники службы безопасности музея совместно с Росгвардией проверили все экспозиционные залы и служебные помещения и ничего подозрительного не обнаружили. Посетителям с билетами на дату происшествия разрешили прийти без дополнительной платы в любой другой день.