Тендер на капитальный ремонт автодорог объявили в деревне Воловичи

В городском округе Коломна стартует масштабный проект по обновлению инфраструктуры. В Единой информационной системы закупок появилось извещение о проведении электронного конкурса на капитальный ремонт автомобильных дорог в деревне Воловичи.
Подрядчикам предстоит привести в порядок участки общей протяженностью 3,4 километра.
Работы проведут в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Финансирование проекта обеспечено за счет средств местного бюджета Коломны.
Согласно разработанному плану, ремонт должен быть полностью завершен до конца текущего года.
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