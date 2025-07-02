Тендер на капитальный ремонт автодорог объявили в деревне Воловичи

Фото: Медиасток. РФ

В городском округе Коломна стартует масштабный проект по обновлению инфраструктуры. В Единой информационной системы закупок появилось извещение о проведении электронного конкурса на капитальный ремонт автомобильных дорог в деревне Воловичи.

Подрядчикам предстоит привести в порядок участки общей протяженностью 3,4 километра.

Работы проведут в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Финансирование проекта обеспечено за счет средств местного бюджета Коломны.

Согласно разработанному плану, ремонт должен быть полностью завершен до конца текущего года.

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