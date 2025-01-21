В Петербурге участника СВО зарезали осколком зеркала

Полицейских вызвала жительница дома на улице Карпинского, в дверь которой барабанил пьяный сосед. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили в съемной квартире труп 32-летнего мужчины с ножевыми ранами на голове и шее. По подозрению в убийстве задержали 21-летнего знакомого погибшего. В настоящее время на него составлен протокол о мелком хулиганстве.

«Ожидается возбуждение уголовного дела», — утонили журналисты.

По данным «Фонтанки», в 2013 году погибшего приговорили к 19 годам лишения свободы за убийство троих человек в Кемеровской области. После расставания с девушкой он расправился с ее матерью, отчимом и знакомой. В 2023 году мужчину помиловали по указу президента.

Ранее пьяный мужчина зарезал женщину в центре Москвы. Ее тело нашли во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте. Как стало известно, погибшая и предполагаемый убийца до возникшего конфликта вместе распивали алкоголь.