Пьяный мужчина зарезал женщину в центре Москвы

Тело женщины с ножевыми ранениями нашли в припаркованном авто в центре Москвы

Во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте в Москве в припаркованном автомобиле нашли тело женщины с ножевыми ранениями. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительной информации, смертельные повреждения погибшей нанес мужчина 1994 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Перед преступлением он распивал спиртные напитки вместе с погибшей.

«Дорогомиловская межрайонная прокуратура координирует работу правоохранительных органов, а также контролирует привлечение задержанного к уголовной ответственности», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Сочи местного жителя задержали по подозрению в жестоком убийстве приятеля и избиении его супруги. Во время конфликта 38-летний мужчина нанес товарищу около 10 ударов ножом, после чего накинулся на его жену.