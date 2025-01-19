Пьяный мужчина зарезал женщину в центре Москвы
Тело женщины с ножевыми ранениями нашли в припаркованном авто в центре Москвы
Во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте в Москве в припаркованном автомобиле нашли тело женщины с ножевыми ранениями. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
По предварительной информации, смертельные повреждения погибшей нанес мужчина 1994 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
Перед преступлением он распивал спиртные напитки вместе с погибшей.
«Дорогомиловская межрайонная прокуратура координирует работу правоохранительных органов, а также контролирует привлечение задержанного к уголовной ответственности», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее в Сочи местного жителя задержали по подозрению в жестоком убийстве приятеля и избиении его супруги. Во время конфликта 38-летний мужчина нанес товарищу около 10 ударов ножом, после чего накинулся на его жену.