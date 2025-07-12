Лавров счел фантазиями попытки создать «корпус многонациональных сил» на Украине
Россия не воспринимает всерьез идею создания «корпуса многонациональных сил для защиты Украины». Об этом на переговорах в КНДР заявил глава российского МИД Сергей Лавров, сообщило РИА «Новости».
Он назвал планы по созданию украинского «корпуса многонациональных сил» фантазиями. Дипломат добавил, что Россия не интересуется подобными идеями, но на Украине «громко кричали», и это привлекло внимание.
«Но мы разные фантазии, продвигаемые теми, кто хочет посверкать на международной арене, всерьез не воспринимаем», — отметил Лавров на мероприятии в Вонсане.
Глава МИД приехал в Северную Корею для участия во втором раунде российско-корейского стратегического диалога на уровне министров иностранных дел. На встрече он отметил постоянные контакты между президентом Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном.
По его словам, главы стран регулярно обмениваются посланиями и планируют возобновить морские перевозки, сообщил RT..