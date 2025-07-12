Лавров счел фантазиями попытки создать «корпус многонациональных сил» на Украине

Россия не воспринимает всерьез идею создания «корпуса многонациональных сил для защиты Украины». Об этом на переговорах в КНДР заявил глава российского МИД Сергей Лавров, сообщило РИА «Новости» .

Он назвал планы по созданию украинского «корпуса многонациональных сил» фантазиями. Дипломат добавил, что Россия не интересуется подобными идеями, но на Украине «громко кричали», и это привлекло внимание.

«Но мы разные фантазии, продвигаемые теми, кто хочет посверкать на международной арене, всерьез не воспринимаем», — отметил Лавров на мероприятии в Вонсане.

Глава МИД приехал в Северную Корею для участия во втором раунде российско-корейского стратегического диалога на уровне министров иностранных дел. На встрече он отметил постоянные контакты между президентом Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По его словам, главы стран регулярно обмениваются посланиями и планируют возобновить морские перевозки, сообщил RT..