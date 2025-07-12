Дети с ОВЗ в Наро-Фоминске посетили животноводческую ферму в Алексеевке

На ферме Тахира Джаппуева в деревне Алексеевка побывали дети из реабилитационного социального центра для детей с ОВЗ «Сказка» в Наро-Фоминске. Туристическое направление начали развивать благодаря гранту Министерства сельского хозяйства Московской области.

«Важно привозить деток сюда, чтобы они могли воочию увидеть, как растут животные, как за ними ухаживают, как строится работа», — сказали гости фермы.

«Ферма Джаппуева» начиналась с одного гектара земли. При поддержке областного Министерства сельского хозяйства предприниматель построил молочно-товарную ферму для 60 животных и сыроварню. В 2024 году команда выиграла новый грант и еще активнее стала развивать агротуризм.

«При поддержке администрации, правительства Московской области и Минсельхоза Подмосковья мы прошли по гранту год назад. На сегодняшний день видите, что мы этот грант освоили и запустили этот проект. Вот люди приезжают к нам, то есть этот проект уже начал максимально работать», — сказал хозяин фермы Тахир Джаппуев.

На средства обустроили детскую площадку и закупили необходимую сельхозтехнику. Скоро животных будет еще больше, а также обустроят уютные гостевые домиков и создадут зону отдыха.