Тела подростка и его матери нашли под окнами на западе Москвы

На западе Москвы обнаружили тела 16-летнего подростка и его матери. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, тела нашли утром 10 июня. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия.

Информация об обнаружении тел под окнами поступила в полицию в 09:05, уточнили «Известия». Повреждения на телах характерны для падения с высоты.

За несколько дней до этого в Москве около многоэтажки на 1-й улице Машиностроения нашли мертвой 50-летнюю экс-судью Таганского районного суда, не так давно вышедшую на пенсию.