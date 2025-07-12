Администрация Химок проведет выездной прием жителей микрорайона Кутузовский

Выездной прием администрации пройдет в микрорайоне Кутузовский 16 июля. Жителей приглашают в 18:00 в школу № 19 в деревне Брехово, 78а.

Жители смогут получить ответы на вопросы в сферах ЖКХ, социального обеспечения, здравоохранения, безопасности и предпринимательства. Прием проведут профильные специалисты администрации. Такой формат давно востребован, так как позволяет оперативно урегулировать недовольства и отработать обращения.

Жители также могут предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтов или оставить отзыв. Для этого необходимо отсканировать QR-код и заполнить форму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.