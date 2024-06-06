Экс-судью нашли мертвой около многоэтажки в Москве

В Москве нашли мертвой бывшую судью Таганского районного суда. Труп 50-летней женщины обнаружили около здания на 1-й улице Машиностроения, сообщил РЕН ТВ .

По данным издания, в мае экс-судья перевела мошенникам миллион рублей. Аферисты выдали себя за правоохранителей и убедили женщину взять кредит и снять накопленные средства со счетов.

Как сообщил Telegram-канал Baza, речь идет о судье Наталье Лариной, которая вышла на пенсию около полугода назад. До этого она занимала пост судьи Таганского суда. Именно Ларина выносила решения по мере пресечения художнику Петру Павленскому.

Ранее стало известно о гибели трехлетнего ребенка на улице Реутовской в Москве. Девочка облокотилась на москитную сетку и выпала вместе с конструкцией из окна квартиры.