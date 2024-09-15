Столкновение теплохода и прогулочного судна в Петербурге попало на видео

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после столкновения теплохода и прогулочного судна в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства, опубликовав видео аварии.

«Ночью 15 сентября 2024 года в районе Литейного моста теплоход „Соларис“ совершил навал на прогулочное судно „Москва-101“. Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не допущено», — уточнили в прокуратуре.

Прокуратура координирует работу правоохранителей, а также проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.

После завершения проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

До этого представители управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу сообщили, что в результате столкновения суда получили значительные повреждения корпуса и лакокрасочного покрытия. Их капитаны прошли медосвидетельствование, доказавшее, что перед работой они не употребляли алкогольных напитков.