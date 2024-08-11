Два теплохода столкнулись в Петербурге

Два теплохода столкнулись в акватории Невы в Петербурге. В результате аварии никто не пострадал, сообщили в Telegram-канале управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Правоохранители получили звонок о столкновении двух судов около 03:30 в воскресенье, 11 августа. Один теплоход врезался в другой при маневрировании в районе Свердловской набережной.

«В результате происшествия пострадавших нет, разлива нефтепродуктов нет, водотечности нет. На данный момент установлено, что у обоих судов имеются значительные повреждения корпуса и лакокрасочного покрытия», — уточнили в пресс-службе управления.

Капитаны теплоходов прошли медицинское освидетельствование, подтвердившее, что алкоголь перед работой они не употребляли. Сейчас сотрудники транспортной полиции проводят проверку.