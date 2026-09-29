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    Спасатели обнаружили пропавших в пещерах Крыма спелеологов-любителей

    Фото: Пресс-служба МЧС

    Крымские спасатели обнаружили пропавших в пещерах туристов. Подробности сообщила пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

    «Спасатели обнаружили четырех туристов. На данный момент принимаются меры по их выводу наружу», — отметили в сообщении министерства.

    По информации МЧС, состояние мужчин и женщины удовлетворительное.

    Группа из четырех спелеологов-любителей пропала на маршруте Голубиная пещера — Красная пещера 28 сентября. Она перестала выходить на связь, и МЧС организовало поиски. Спасатели зашли в пещеры с двух сторон по направлению навстречу друг другу.

    Одна из групп, которая двигалась со стороны Красной пещеры, вынуждена была вернуться из-за обвала, обнаруженного в районе зала «Двух батареек». Вторая группа продолжила поиски.

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