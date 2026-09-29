В Анталье понадеялись на спасение неудачного турсезона россиянами

Власти Антальи рассчитывают на успешное завершение неудачного туристического сезона благодаря россиянам. Об этом РИА «Новости» заявил советник мэра города по туризму, глава Ассоциации отельеров Турции (TUROFED) Осман Айык.

«Неспокойная обстановка на Ближнем Востоке значительно повлияла на поток туристов в Турцию в первой половине года. Влияние подобных факторов неизбежно», — сказал он.

По словам Айыка, первые пять-шесть месяцев турсезона прошли очень плохо. С конца июня поток путешественников начал восстанавливаться. Рост турпотока ожидается в октябре, в частности, за счет большого числа бронирований со стороны россиян.

Ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил о планах развивать маршруты для путешественников во всех регионах и вне привычного курортного сезона.