Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в мебельном цехе в Ростове-на-Дону. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.
В Ростове-на-Дону загорелись два ангара, в которых находился мебельный цех. ЧП произошло на улице Черевичкина. Изначально площадь пожара составляла 200 квадратных метров.
Позже спасатели сообщили, что локализовали возгорание на одной тысяче «квадратов».
В Белгородской области в Волоконовском районе огнеборцы потушили пожар на площадке для хранения топлива «РусАгро», которая загорелась в результате удара украинского беспилотника. Глава района сообщил, что пожар потушили, пострадавших нет.
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Спасатели ликвидировали открытое горение в мебельном цехе в Ростове-на-Дону
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