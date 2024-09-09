Спасатели ликвидировали открытое горение в мебельном цехе в Ростове-на-Дону

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в мебельном цехе в Ростове-на-Дону. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале .

В Ростове-на-Дону загорелись два ангара, в которых находился мебельный цех. ЧП произошло на улице Черевичкина. Изначально площадь пожара составляла 200 квадратных метров.

Позже спасатели сообщили, что локализовали возгорание на одной тысяче «квадратов».

В Белгородской области в Волоконовском районе огнеборцы потушили пожар на площадке для хранения топлива «РусАгро», которая загорелась в результате удара украинского беспилотника. Глава района сообщил, что пожар потушили, пострадавших нет.

