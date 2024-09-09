Спасатели потушили пожар на площадке для хранения топлива «РусАгро» в Волоконовском районе Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава района Сергей Бикетов.
«Дорогие земляки! Пожар на площадке ООО „РусАгро“ ликвидирован. Пострадавших нет», — сообщил Бикетов.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ. Украинский беспилотник ударил по площадке для хранения топлива «РусАгро», из-за взрыва произошел пожар в резервуаре. Прибывшие на место пожарные расчеты приступили к тушению возгорания.
Накануне в регионе засекли пять беспилотников. В Дроновке БПЛА атаковал машину «Газель», которую припарковали во дворе частного дома.
Пожар на площадке для хранения топлива в Белгородской области потушили
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