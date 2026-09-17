Медведя-убийцу ликвидировали в Красноярском крае
Охотники застрелили агрессивного медведя, который 16 сентября напал на женщину около ее дома под Красноярском. Об этом со ссылкой на региональный Следственный комитет сообщило РИА «Новости».
Растерзанную медведем 66-летнюю женщину обнаружили во дворе ее дома в деревне Верхний Кебеж Ермаковского муниципального округа. После нападения хищник сбежал, тело обнаружила проходившая мимо соседка.
«Медведя убили охотники вчера поздно вечером», — отметили в ведомстве.
Ранее в Следственном комитете предположили, что хищник вытащил женщину из окна. Сотрудники ведомства продолжают устанавливать причины и обстоятельства случившегося. На опубликованных кадрах с осмотра места происшествия видно, что окно получило повреждения.
В региональном СК также призвали жителей отложить поездки на природу, сбор грибов, ягод и лесные прогулки из-за высокой активности медведей.