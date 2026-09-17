Медведя-убийцу ликвидировали в Красноярском крае

Охотники застрелили агрессивного медведя, который 16 сентября напал на женщину около ее дома под Красноярском. Об этом со ссылкой на региональный Следственный комитет сообщило РИА «Новости» .

Растерзанную медведем 66-летнюю женщину обнаружили во дворе ее дома в деревне Верхний Кебеж Ермаковского муниципального округа. После нападения хищник сбежал, тело обнаружила проходившая мимо соседка.

«Медведя убили охотники вчера поздно вечером», — отметили в ведомстве.

Ранее в Следственном комитете предположили, что хищник вытащил женщину из окна. Сотрудники ведомства продолжают устанавливать причины и обстоятельства случившегося. На опубликованных кадрах с осмотра места происшествия видно, что окно получило повреждения.

В региональном СК также призвали жителей отложить поездки на природу, сбор грибов, ягод и лесные прогулки из-за высокой активности медведей.