Мужчину нашли живым после аварии на квадроцикле под Красноярском

Под Красноярском мужчина попал в аварию на квадроцикле и почти два дня провел в тайге. Его нашли живым. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» .

«Найден, жив. Локализован с помощью БПЛА, выведен из леса группой отряда и спасателями. Жизни и здоровью ничего не угрожает», — сказала пресс-секретарь отряда Серфима Чооду в беседе с ТАСС.

Мужчина отправился в лес 21 сентября. В глубине тайги он перевернулся на квадроцикле, после чего смог связаться с родственниками и рассказал о случившемся. Поисковая операция проходила на сложном рельефе. Кроме того, в районе могли появиться медведи, что создавало дополнительную угрозу для находившегося там человека.

Ранее в Иркутской области полицейские и добровольцы обнаружили пенсионерку, которая заблудилась и четыре дня провела в тайге неподалеку от села Новолетники.