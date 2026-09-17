360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В США медведь напал на девушку прямо в спальне

    Фото: 360.ru

    В американском штате Колорадо медведь влез в спальню к спящей 17-летней девушке. Об этом сообщило издание ABC News.

    Рано утром 13 сентября школьница спала в своем доме в городе Дуранго. Животное забралось в комнату через приоткрытое окно, сорвав сетку. Проснувшаяся девушка спряталась под одеялом, медведь ударил ее лапой по животу и отошел.

    Школьница вскочила и начала громко кричать, после этого хищник выбрался обратно на улицу. У девушки нет серьезных травм, благодаря одеялам лапа животного оставила только несколько царапин.

    Ранее медведь растерзал 66-летнюю жительницу деревни Верхний Кебеж в Красноярском крае. Следователи предположили, что хищник выхватил женщину из окна.