Рейс «Аэрофлота» из Стамбула в Москву экстренно отменили перед взлетом

Вылет самолета «Аэрофлота» SU-2139 из Стамбула в Москву, который должен был отправиться в 02:00, экстренно отменили. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Рейс „Аэрофлота“ экстренно отменили перед взлетом из Стамбула. У самолета выявили существенные технические неполадки», — уточнил канал.

Пассажиры узнали об отмене рейса перед самым взлетом. Их вывели из самолета и повезли получать багаж. Людям снова придется пройти паспортный контроль.

Сейчас пассажиров везут в гостиницу. Сначала им сообщили, что отмененный рейс, возможно, улетит в российскую столицу около 09:00, потом уточнили, что вылет перенесли на 16:30.

При этом неизвестно, произведут ли замену самолета или это будет тот же самый борт.

Сотрудники «Аэрофлота» объяснили отмену рейса тем, что у самолета выявили неполадки, не позволяющие произвести взлет.

Ранее россиян предупредили, что китайская авиакомпания China Southern отменит ежедневные рейсы из Москвы в Пекин до конца марта, при этом неизвестно, почему было принято это решение.