Китайская авиакомпания China Southern до конца марта отменит рейсы из Москвы в Пекин. Из-за этого могут пострадать до 17 тысяч человек, в том числе пассажиры стыковочных рейсов, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

Прямые ежедневные перелеты рейсом CZ342 приостановятся с 20 января по 30 марта. Цены на последний день перед «каникулами» АТОР назвал заградительными — более 217 тысяч рублей вместо обычных 30-70 тысяч. Бронирование билетов на апрель доступно, билеты обойдутся в сумму от 23 тысяч рублей.

Причина отмены рейсов по маршруту Москва — Пекин неизвестна. China Southern проигнорировала запросы российских партнеров. По подсчетам АТОР, приостановка полетов затронет 15-17 тысяч человек, в том числе путешественников в третьи страны со стыковкой в Китае.

На сайте авиакомпании по-прежнему доступны билеты на ежедневные рейсы в Пекин из Москвы через Гуанчжоу, прямые перелеты в Шэньчжень три раза в неделю, а также из Владивостока в Яньцзи дважды в неделю.

Популярным у российских туристов направлением стал Таиланд. На новогодний отдых в этой стране пришлось 22,8% бронирований. Местные власти даже расчистили пляжи Ката и Ката Ной, которые считались самыми уродливыми в мире.