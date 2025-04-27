Раненных при авиаударе США по Йемену россиян перевезли в больницу

Пострадавших от авиаудара США по Йемену россиян перевезли на лечение в столицу — Сану. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель танкера Seven Pearls.

Он отметил, что члены экипажа Seven Pearls, попавшего под обстрел в порту Рас-Иса, проходят лечение в больнице города Сана.

Администрация порта пока не дает разрешение судну на выход в море. По словам собеседника агентства, члены экипажа напуганы в связи с возможными новыми обстрелами. Всего на танкере находится 21 гражданин России, у некоторых из них есть хронические заболевания.

Военные США нанесли удар по порту Рас-Иса на западе Йемена в субботу, 26 апреля. Таким образом американцы хотели помешать разгрузке партии нефти. В результате трое российских моряков получили ранения разной степени тяжести.