Россияне пострадали при ударе США по порту в Йемене

МИД Йемена: при авиаударе по порту Рас-Иса пострадали три моряка из России

Российские моряки получили ранения разной степени тяжести при ударе США по порту Рас-Иса на западе Йемена. Их имена назвал министр иностранных дел хуситского движения «Ансар Аллах» Джамаль Амир в соцсети X .

«Вчера американские агрессивные налеты были направлены на судно, стоявшее в порту Рас-Иса, с целью помешать ему выгрузить партию нефти. В результате трое российских моряков получили ранения различной степени тяжести», — сообщил он.

Береговая охрана подобрала Романа Кашпора, Игоря Казаченко и Артема Ванина. Моряки легли в больницу.

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) не сообщало об ударе по порту в Йемене. Российские власти тоже не комментировали ситуацию.

Ранее американская авиация атаковала рынок и район Фарва в городе Сана. Погибли 12 человек и еще 30 пострадали.