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    Поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Псковской области

    Прокуратура: поезд СПб — Псков столкнулся с автомобилем в Псковской области

    Фото: РИА «Новости»

    На железнодорожном переезде в Псковской области легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом, в результате чего локомотив сошел с рельсов. Об этом рассказала пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

    Автомобилист выехал на железнодорожные пути перед приближающимся пассажирским поездом, следовавшим из Санкт-Петербурга в Псков. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать аварии не удалось.

    После столкновения локомотив сошел с рельсов одной колесной парой. Никто не пострадал, пассажиров доставили в Псков на автобусах.

    Транспортный прокурор города Пскова Сергей Моисеев прибыл на место, чтобы выяснить обстоятельства случившегося и скоординировать работу правоохранительных органов. Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения правил безопасности при эксплуатации железной дороги.

    Ранее в Иваново, на перегоне Фурманов — Волгореченск, легковой автомобиль столкнулся с пригородной электричкой. Пострадавших не было.

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