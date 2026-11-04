В Крыму ограничили подачу электричества после аварии за пределами полуострова

Крючков: подачу электричества в Крыму ограничили после аварии

В Крыму ввели ограничения на подачу электроэнергии из-за аварии в энергосистеме за пределами полуострова. Специалисты начали восстановительные работы, сообщил советник главы региона Олег Крючков в телеграм-канале .

«Новая авария в энергосистеме за пределами Крыма», — отметил он.

По словам Крючкова, профильные специалисты начали работы по устранению последствий аварии, а энергоснабжение Крыма временно ограничили. Советник главы региона попросил жителей не поддаваться тревоге и доверять только надежным источникам.

В конце октября на всей территории полуострова вводили ограничения на потребление электроэнергии из-за ливней и подтоплений. В Ялте тогда выпало более 400 миллиметров осадков.