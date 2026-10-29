Семилетнюю девочку насмерть придавило шкафом во время ремонта в Стерлитамаке

В Стерлитамаке во время ремонта в квартире на семилетнюю девочку упал шкаф, ребенок скончался на месте. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Башкортостан.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Правоохранители осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Они допрашивают родителей и выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в поселке Соболево Черняховского района Калининградской области четырехлетний мальчик, оставшись ненадолго без присмотра, упал в находившийся недалеко от дома заброшенный колодец. Ребенок захлебнулся в воде и погиб.