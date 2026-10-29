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    Семилетнюю девочку насмерть придавило шкафом во время ремонта в Стерлитамаке

    Храм Саввы Сторожевского в Балашихе
    Фото: Храм Саввы Сторожевского в Балашихе/Медиасток.рф

    В Стерлитамаке во время ремонта в квартире на семилетнюю девочку упал шкаф, ребенок скончался на месте. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Башкортостан.

    Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Правоохранители осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Они допрашивают родителей и выясняют обстоятельства произошедшего.

    Ранее в поселке Соболево Черняховского района Калининградской области четырехлетний мальчик, оставшись ненадолго без присмотра, упал в находившийся недалеко от дома заброшенный колодец. Ребенок захлебнулся в воде и погиб.

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