Преподаватель в Хабаровске вышвырнул студентку из аудитории

Shot: в Хабаровске педагог выволок студентку из учебного кабинета

Преподаватель техникума в Хабаровске насильно выволок студентку из учебного кабинета. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Конфликт между педагогом и девушкой произошел на паре по русскому языку в Хабаровском техникуме транспортных технологий. На видео попал момент, как преподаватель насильно выставил 17-летнюю студентку из кабинета.

Причина ЧП неизвестна. Одни очевидцы рассказали, что педагог вспылил из-за неправильного ответа, а другие заявили, что девушки сами себя ужасно вели и срывали занятие.

Правоохранители начали проверку в учебном заведении. Следователи завели уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

В сентябре ученик пятого класса в Крыму избил учительницу телефоном. Она забрала смартфон на уроке, на перемене отдала обратно и потребовала объяснений, но получила удар в висок.