Пятиклассник в Крыму избил учительницу телефоном

Конфликт произошел в одной из местных школ. Очевидцы сняли нападение и выложили видео в интернет. Учительница, по информации СКР, получила телесные повреждения. Следственный отдел по Симферопольскому району устроил проверку по статьям 116 УК России «Побои» и 156 УК России «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

«В рамках [проверки] будут установлены все обстоятельства инцидента в школе, назначена соответствующая экспертиза, дана оценка воспитательному процессу в семье школьника», — сообщили следователи.

Ролик с участием пятиклассника показал Telegram-канал «Mash на волне». Парень сидел в интернете на уроке музыки. Учительница забрала смартфон, а после занятия, когда парень вернул его, потребовала объяснений и получила удар в висок. По информации канала, у женщины сотрясение мозга.

Похожий случай произошел в Якутии. В ответ на замечание десятиклассник ударил учительницу по лицу и сломал ей нос.