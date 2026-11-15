Пожарные потушили шесть возгораний в Пензенской области за сутки

За сутки в Пензенской области произошло шесть пожаров. Огонь уничтожил два деревянных дома, сообщает «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональное управление МЧС России.

На улице Генералова в селе Чемодановка Бессоновского района сгорел дом площадью 120 квадратных метров. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем.

В садовом некоммерческом товариществе «Пограничное» в Пензе пожар уничтожил садовый дом. По предварительной версии, причиной стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В поселке Нефтяник в Пензе огонь повредил изнутри кирпичный гараж площадью 25 квадратных метров. На улице Романовка выгорел потолок в парной бани. Оба пожара предположительно связаны с нарушением правил устройства и эксплуатации печного оборудования.

На улице Ново-Казанской в квартире на 14-м этаже оплавились плита и натяжной потолок. Спасатели эвакуировали одного человека. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

Еще один раз пожарно-спасательные подразделения тушили мусор. Происшествий на воде за сутки не зарегистрировали.