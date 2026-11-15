360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Пожарные потушили шесть возгораний в Пензенской области за сутки

    За сутки в Пензенской области произошло шесть пожаров. Огонь уничтожил два деревянных дома, сообщает «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональное управление МЧС России.

    На улице Генералова в селе Чемодановка Бессоновского района сгорел дом площадью 120 квадратных метров. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем.

    В садовом некоммерческом товариществе «Пограничное» в Пензе пожар уничтожил садовый дом. По предварительной версии, причиной стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

    В поселке Нефтяник в Пензе огонь повредил изнутри кирпичный гараж площадью 25 квадратных метров. На улице Романовка выгорел потолок в парной бани. Оба пожара предположительно связаны с нарушением правил устройства и эксплуатации печного оборудования.

    На улице Ново-Казанской в квартире на 14-м этаже оплавились плита и натяжной потолок. Спасатели эвакуировали одного человека. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

    Еще один раз пожарно-спасательные подразделения тушили мусор. Происшествий на воде за сутки не зарегистрировали.

    Читайте также

    В Териберке волна смыла в море двух туристов

    Пожар на складе с ГСМ в Раменском локализовали на площади 1115 квадратных метров

    прокуратура Московской области

    Россиянам рассказали механизм действий при шантаже личными фото

    «Ангел-хранитель разбудил вовремя»: детская игрушка внезапно вспыхнула в коляске среди ночи в Волгограде

    Полиция задержала подозреваемого в убийстве самбиста Давудова в Махачкале

    В Индии слон попытался затоптать мотоциклиста

    В Крыму пауэрбанк взорвался в детской комнате

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Более 100 человек эвакуировали из-за пожара в ТЦ в Новой Москве

    МЧС опровергло слухи об эвакуации под Выборгом из-за взрыва на военном складе

    Школьница умерла от менингококковой инфекции в Татарстане

    В карьере под Коломной перевернулась лодка, двое рабочих погибли

    Версий много, причина одна. Как гибель альпинистов в Безенги стала самой массовой за 25 лет