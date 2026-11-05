В карьере под Коломной перевернулась лодка, двое рабочих погибли

В Октябрьском карьере под Коломной перевернулась лодка с четырьмя рабочими, двое мужчин погибли. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного управления Следственного комитета.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при производстве работ.

По версии следствия, 4 ноября сотрудники предприятия, добывающего песок и песчано-гравийную смесь, плыли к плавучему земснаряду для ремонта лебедки. Спасательных жилетов при этом у них не оказалось. Судно перевернулось, двое мужчин добрались до берега, еще двое утонули.

Правоохранители назначили судебные экспертизы, специалисты выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Городская прокуратура поставила на контроль установление всех деталей происшествия и ход расследования. Ведомство также проверяет, как на предприятии соблюдали правила безопасности при земляных работах.

Ранее в ХМАО перевернулась моторная лодка. Погибли три человека.