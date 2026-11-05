360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В карьере под Коломной перевернулась лодка, двое рабочих погибли

    Фото: РИА «Новости»

    В Октябрьском карьере под Коломной перевернулась лодка с четырьмя рабочими, двое мужчин погибли. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного управления Следственного комитета.

    Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при производстве работ.

    По версии следствия, 4 ноября сотрудники предприятия, добывающего песок и песчано-гравийную смесь, плыли к плавучему земснаряду для ремонта лебедки. Спасательных жилетов при этом у них не оказалось. Судно перевернулось, двое мужчин добрались до берега, еще двое утонули.

    Правоохранители назначили судебные экспертизы, специалисты выясняют причины и обстоятельства происшествия.

    Городская прокуратура поставила на контроль установление всех деталей происшествия и ход расследования. Ведомство также проверяет, как на предприятии соблюдали правила безопасности при земляных работах.

    Ранее в ХМАО перевернулась моторная лодка. Погибли три человека.

    Читайте также

    На Камчатке девушка с отцом чуть не утонули, пытаясь на машине переехать речку

    Два рыбака пропали в Хабаровском крае

    На Амуре перевернулась лодка с тремя рыбаками, один погиб

    На Камчатке девушка с отцом чуть не утонули, пытаясь на машине переехать речку

    Два рыбака пропали в Хабаровском крае

    На Амуре перевернулась лодка с тремя рыбаками, один погиб