В Индии слон попытался затоптать мотоциклиста
В Индии слон напал на мотоциклиста возле аэропорта Джоллигрант в Дехрадуне
В Индии слон напал на мотоциклиста недалеко от аэропорта Джоллигрант в Дехрадуне. Об этом сообщил индийский журналист Даниш Хан в соцсети X.
Журналист рассказал, что животное атаковало ехавшего на мотоцикле молодого человека внезапно. Слон попытался затоптать мужчину ногами.
В панике прохожие стали кричать, чем спугнули слона, и он убежал в лес. Пострадавший, судя по видеозаписи, выжил, однако о его состоянии журналист не сообщил.
Ранее в поселке Уренгой на Ямале медведь напал на местного жителя. В результате нападения мужчина погиб.
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