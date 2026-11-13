В Индии слон попытался затоптать мотоциклиста

В Индии слон напал на мотоциклиста возле аэропорта Джоллигрант в Дехрадуне

В Индии слон напал на мотоциклиста недалеко от аэропорта Джоллигрант в Дехрадуне. Об этом сообщил индийский журналист Даниш Хан в соцсети X .

Журналист рассказал, что животное атаковало ехавшего на мотоцикле молодого человека внезапно. Слон попытался затоптать мужчину ногами.

В панике прохожие стали кричать, чем спугнули слона, и он убежал в лес. Пострадавший, судя по видеозаписи, выжил, однако о его состоянии журналист не сообщил.

Ранее в поселке Уренгой на Ямале медведь напал на местного жителя. В результате нападения мужчина погиб.