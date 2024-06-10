Появились кадры с места обрушения строительной люльки в Москве

Источник 360.ru: на месте ЧП на Можайском шоссе видно поврежденную газовую трубу

Фото: Телеканал «360»

Строительная люлька обрушилась у дома на Можайском шоссе в Москве. В результате повреждения получила газовая труба и припаркованная возле здания машина. Фотографии с места ЧП появились в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно газовую трубу, которая пострадала из-за обрушения конструкции. По информации источника, запах газа на месте ЧП не ощущается.

В результате падения люльки пострадали два человека, их осматривают сотрудники скорой помощи. На место происшествия прибыли спасатели, полиция и газовая служба.

По данным источника, люлька рухнула на автомобиль Chevrolet Aveo. Владелец машины не пострадал, в момент ЧП его не было в салоне.

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