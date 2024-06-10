Два человека пострадали при обрушении строительной люльки в Москве

Строительная люлька обрушилась на машину на Можайском шоссе в Москве. Как сообщил источник 360.ru, пострадали два человека, их осматривают медики.
Повреждения получил авто, владельца которого не было на месте, и газовая труба.
«Запаха газа не ощущается», — уточнил источник.
К месту происшествия приехали спецслужбы. Подробности обрушения подъемного механизма выясняются. Информация о состоянии пострадавших не поступала.
Ранее шахта лифта обрушилась в центре Москвы во время демонтажных работ. По неофициальным данным, пострадал один человек.
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