Два человека пострадали при обрушении строительной люльки в Москве

Источник 360.ru: строительная люлька рухнула на авто в Москве, есть пострадавшие

Фото: РИА «Новости»

Строительная люлька обрушилась на машину на Можайском шоссе в Москве. Как сообщил источник 360.ru, пострадали два человека, их осматривают медики.

Повреждения получил авто, владельца которого не было на месте, и газовая труба.

«Запаха газа не ощущается», — уточнил источник.

К месту происшествия приехали спецслужбы. Подробности обрушения подъемного механизма выясняются. Информация о состоянии пострадавших не поступала.

Ранее шахта лифта обрушилась в центре Москвы во время демонтажных работ. По неофициальным данным, пострадал один человек.

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