Петербургский школьник написал о скулшуттинге и попал под проверку ФСБ

«Фонтанка»: в Петербурге ФСБ связалась со школьником после поста о скулшуттинге

Сотрудники ФСБ обратили внимание на публикацию петербургского 13-летнего школьника в его Telegram-канале. Мальчик писал о планах устроить стрельбу в своей школе в Адмиралтейском районе, сообщила «Фонтанка» .

После постов о скулшуттинге оперативники провели беседу с подростком, а затем вернули его родителям. По информации издания, школьник не состоит на учете и воспитывается в полной семье. Пост о стрельбе в школе мальчик мог опубликовать, чтобы привлечь к себе внимание.

В октябре на Ямале школьник ранил другого учащегося из пневматического пистолета. Открывший огонь подросток ранее состоял на учете.

На входе в школу стоял металлоискатель, но он не засек оружие, так как его корпус был пластиковым. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности и выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. После стрельбы сотрудники полиции начали проводить в школах региона профилактические беседы.