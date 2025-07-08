Власти Татарстана сообщили подробности падения самолета на жилой дом в Казани

Власти Татарстана подтвердили падение самолета в СНТ «Дубки» во время испытаний

Самолет рухнул на дачный участок в СНТ «Дубки» в Татарстане во время испытаний. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба главы республики Рустама Минниханова.

«Сегодня в Татарстане в 9:10 утра в результате испытания гражданского летательного аппарата произошла внештатная ситуация», — отметили в Раисе.

По его данным, во время учебного полета пилот потерял управление, и воздушное судно рухнуло на территорию жилого дома. В результате ЧП обошлось без пострадавших, спасатели потушили пожар.

Ранее экстренную посадку совершил в Адыгее вертолет Bell-407. Он жестко приземлился на открытом участке рядом с поселком Учебное лесничество в Майкопском районе. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Из-за жесткой посадки у вертолета повредилась хвостовая часть. Южная транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полетов.