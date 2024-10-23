После стрельбы в школе на Ямале возбудили дело о халатности

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности и выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после стрельбы в школе в Губкинском. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Следователи дадут оценку действиям руководства школы и охранной организации. В департаменте образования ЯНАО сообщили ТАСС, что с директорами школ проведут совещание по безопасности.

Накануне школьник на Ямале принес пневматический пистолет и легко ранил в ногу одного из учеников. Металлоискатель на оружие не сработал, поскольку его корпус был пластиковым.

Полицейские проводят в школах региона профилактические беседы и допрашивают самого стрелявшего, который, как оказалось, ранее состоял на учете.