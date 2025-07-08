Предпринимателей Подмосковья пригласили на грантовый конкурс

Подмосковных предпринимателей пригласили на грантовый конкурс. В нем могут поучаствовать малые предприятия, разрабатывающие ИИ-решения.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, грантовый конкурс проведут Минцифры и Фонд содействия инновациям в рамках федерального проекта «Отечественные решения». Он направлен на поддержку малых предприятий.

Объем грантов будет достигать 30 миллионов рублей, при условии софинансирования не менее 20% от его суммы.

Конкурс охватит пять направлений: компьютерное зрение, языковые и мультимодальные ИИ-модели, синтез речи и системы поддержки принятия решений, а также перспективные методы искусственного интеллекта.

«Срок выполнения работ должен составить от 12 до 18 месяцев с даты заключения договора о предоставлении гранта. Благодаря конкурсу будут поддержаны проекты по разработке продуктов, сервисов и решений с использованием искусственного интеллекта», — пояснили в ведомстве.

Заявки на конкурс будут принимать до 18 августа. Узнать подробнее можно на сайте мероприятия.