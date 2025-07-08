Бригады врачей совершили свыше 5 тысяч выездов в деревни и села Подмосковья с января

Жители отдаленных населенных пунктов Московской области могут пройти важные обследования, не отправляясь в медицинские учреждения. Мобильные комплексы регулярно посещают деревни и села региона.

Пациентам предлагают пройти первый этап диспансеризации, сделать рентген, а также получить консультации узкопрофильных специалистов.

«Мобильные комплексы позволяют делать доступной проведение диагностики здоровья даже в отдаленных территориях. С начала года они совершили 5,5 тысячи выездов, во время которых проконсультироваться с врачом и пройти обследования смогли более 130 тысяч человек», — подчеркнула вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Особое внимание в работе передвижных медицинских бригад уделяют профилактическим обследованиям.

В ходе выездов уже провели около 60 тысяч флюорографических исследований, а свыше девяти тысяч женщин смогли пройти маммографию.

График работы мобильных комплексов можно уточнить на сайтах медицинских организаций или в соцсетях. Для прохождения обследования не требуется предварительная запись — достаточно прийти в указанное время, имея при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.