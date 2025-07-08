Новую детскую площадку установят во Фрязине

Жители округа ждут открытия новой детской площадки у дома № 6 по улице Мира. Сроки завершения работ были перенесены.

Как сообщает администрация округа, задержка связана с недобросовестным исполнением обязательств подрядчиком, ответственным за установку оборудования.

Согласно информации, указанной в паспорте объекта, работы должны были быть выполнены в течение месяца, начиная с 23 мая и заканчивая 21 июня. На текущий момент, площадка все еще находится в стадии строительства.

Ожидается, что до конца июля все работы будут завершены, и дети смогут проводить время в новом игровом пространстве. Администрация округа обратила внимание жителей на то, что до полного завершения работ на детской площадке запрещено находиться на ее территории.

Для оперативного решения проблем и жалоб существует портал «Добродел», где специалисты рассмотрят все обращения и предпримут меры для решения проблем в установленный срок.