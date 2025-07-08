Дожди с грозой и градом пройдут в Москве 8 июля

С 12 до 23 часов 8 июля в Москве могут пройти ливни с грозой и градом, а ветер усилится до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.
Спасатели рекомендовали москвичам и гостям города парковаться в безопасных местах, обходить шаткие конструкции, быть внимательными за рулем и не оставлять детей без присмотра, а при необходимости звонить 101 или 112.
Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве до конца недели установится опасная жаркая погода. С четверга по субботу температура воздуха в столичном регионе может достигать +35 градусов. Метеоролог объяснил это поступлением в Центральную Россию воздуха из южных регионов.
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