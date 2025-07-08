Концерт ко Дню семьи, любви и верности прошел в парке в Воскресенске

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля. В преддверии праздника на главное сцене в парке усадьбы Кривякино состоялся концерт.

Организатор мероприятия — концертно-выставочный зал — подарил жителям и гостям городского округа незабываемый вечер. Теплая погода, прекрасная музыка и романтическое настроение дали зрителям возможность почувствовать поддержку своих родных и близких.

На главной сцене парка выступили три творческих коллектива: арт-группа Vivat, вокальный ансамбль Prima Voce и кавер-группа Quintetto. Артисты подчеркнули важность этого праздника и напомнили всем присутствующим о ценности семьи, любви и верности как фундамента счастливой жизни.

День семьи, любви и верности приурочен к дню памяти святых Петра и Февронии Муромских. Как всероссийский праздник его официально отметили в 2008 году. Официальный символ — ромашка, нежный и трогательный цветок, который символизирует глубокую любовь и уважение супругов в семье.