Переговоры не нужны. Муфтий призвал разобраться с радикалами в ИК-19 силой
Муфтий Мохамад: переговоры с захватившими заложников в ИК-19 вести нельзя
Переговоры с радикалами, захватившими заложников в колонии под Волгоградом, вести нельзя. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал муфтий Волгоградской области Бата Кифах Мохамад.
«Добрым словом уговаривать их? Увещевать? После того, как эти бандиты убили и натворили сегодня? Подчеркну: с преступниками нужно говорить с позиции силы», — сказал он.
Заключенные, назвавшие себя членами ИГИЛ *, захватили сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии. С помощью ножей-бабочек злоумышленники взяли в заложники нескольких человек. Троих они жестоко убили, расправу радикалы сняли на видео.
Семь человек получили ранения. Среди них начальник колонии Андрей Девятов, с тяжелыми травмами его госпитализировали. По факту нападения и захвата заложников СК возбудил уголовное дело. Президенту Владимиру Путину уже доложили о ситуации в исправительной колонии.
* «Исламское государство», ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в России.