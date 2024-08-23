Переговоры не нужны. Муфтий призвал разобраться с радикалами в ИК-19 силой

Муфтий Мохамад: переговоры с захватившими заложников в ИК-19 вести нельзя

Переговоры с радикалами, захватившими заложников в колонии под Волгоградом, вести нельзя. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал муфтий Волгоградской области Бата Кифах Мохамад.

«Добрым словом уговаривать их? Увещевать? После того, как эти бандиты убили и натворили сегодня? Подчеркну: с преступниками нужно говорить с позиции силы», — сказал он.

Заключенные, назвавшие себя членами ИГИЛ *, захватили сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии. С помощью ножей-бабочек злоумышленники взяли в заложники нескольких человек. Троих они жестоко убили, расправу радикалы сняли на видео.

Семь человек получили ранения. Среди них начальник колонии Андрей Девятов, с тяжелыми травмами его госпитализировали. По факту нападения и захвата заложников СК возбудил уголовное дело. Президенту Владимиру Путину уже доложили о ситуации в исправительной колонии.

* «Исламское государство», ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в России.

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Sina Schuldt/dpa

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