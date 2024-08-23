Захватчики выдали взятого в заложники начальника волгоградской ИК

Террористы отдали силовикам начальника волгоградской ИК № 19 Андрея Девятова, которого они удерживали в заложниках. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его информации, Девятова госпитализировали с серьезными ранениями. Он был начальником колонии с 2014 года.

Заключенные захватили ИК во время заседания дисциплинарной комиссии. Они потребовали вертолет с двумя миллионами долларов на борту и пригрозили расправиться с заложниками. По данным канала, устроившие захват колонии террористы назвали себя участниками ИГИЛ*. Они убили как минимум трех сотрудников, еще семь человек пострадали.

СК возбудил уголовное дело, центральный аппарат ФСИН создал специальную комиссию для расследования захвата ИК.