Захватчики выдали взятого в заложники начальника волгоградской ИК

Shot: террористы отпустили начальника волгоградской ИК Девятова

Nikolay Arsen’ev/Russian Look
Фото: Nikolay Arsen’ev/Russian Look/Global Look Press

Террористы отдали силовикам начальника волгоградской ИК № 19 Андрея Девятова, которого они удерживали в заложниках. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его информации, Девятова госпитализировали с серьезными ранениями. Он был начальником колонии с 2014 года.

Заключенные захватили ИК во время заседания дисциплинарной комиссии. Они потребовали вертолет с двумя миллионами долларов на борту и пригрозили расправиться с заложниками. По данным канала, устроившие захват колонии террористы назвали себя участниками ИГИЛ*. Они убили как минимум трех сотрудников, еще семь человек пострадали.

СК возбудил уголовное дело, центральный аппарат ФСИН создал специальную комиссию для расследования захвата ИК.

* «Исламское государство», ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в России

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