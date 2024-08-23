СК возбудил уголовное дело после захвата заложников в волгоградской ИК
В Волгоградской области возбудили уголовное дело после захвата заложников в исправительной колонии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Там уточнили, что прибывшие на место правоохранители проводят все необходимые следственные действия, чтобы установить полную картину произошедшего.
Несколько арестантов в исправительной колонии № 19, расположенной в городе Суровикино, захватили сотрудников ФСИН.
Террористы убили не меньше трех сотрудников и ранили семерых человек.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что заключенные, захватившие работников ФСИН, назвали себя членами ИГИЛ *. Подполковник Андрей Попов предположил, что заключенные-ваххабиты взяли в заложники сотрудников ИК-19 по приказу какого-то криминального авторитета.
* «Исламское государство», ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в России