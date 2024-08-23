СК возбудил уголовное дело после захвата заложников в волгоградской ИК

Фото: РИА «Новости»

В Волгоградской области возбудили уголовное дело после захвата заложников в исправительной колонии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Там уточнили, что прибывшие на место правоохранители проводят все необходимые следственные действия, чтобы установить полную картину произошедшего.

Несколько арестантов в исправительной колонии № 19, расположенной в городе Суровикино, захватили сотрудников ФСИН.

Террористы убили не меньше трех сотрудников и ранили семерых человек.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что заключенные, захватившие работников ФСИН, назвали себя членами ИГИЛ *. Подполковник Андрей Попов предположил, что заключенные-ваххабиты взяли в заложники сотрудников ИК-19 по приказу какого-то криминального авторитета.

* «Исламское государство», ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в России

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