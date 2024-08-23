Начальник ФСИН доложил Путину о ситуации в ИК-19

Начальник Федеральной службы исполнения наказаний доложил президенту Владимиру Путину о ситуации в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области. Об этом российский лидер сообщил на оперативном совещании Совбеза.

«Хотел бы в этой связи послушать оценки министра внутренних дел, директора ФСБ», — добавил глава государства.

Несколько заключенных днем 23 августа захватили ИК-19 в Волгоградской области и взяли в заложники сотрудников учреждения. Четыре работника ФСИН пострадали, их доставили в больницу, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Захватившие колонию боевики заявили, что собрали самодельное взрывное устройство, и грозились его активировать.

В заложниках у радикалов оказался начальник ИК Андрей Девятов, позже его отдали силовикам. Мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося.

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Sina Schuldt/dpa

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