Пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Нидерландами

РИА «Новости»: самолет EasyJet с Кипра в Шотландию подал сигнал о ЧС

Пролетая над Нидерландами, самолет британской авиакомпании EasyJet маршрутом с Кипра в Шотландию совершил экстренную посадку из-за чрезвычайной ситуации. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Поздно вечером 6 октября самолет с позывным EZY3170 типа Airbus A320-214 вылетел из аэропорта Ларнаки на юго-восточном побережье Кипра в сторону Глазго. Во время рейса экипаж подал сигнал 7700, обозначающий чрезвычайную ситуацию, и запросил посадку вблизи Амстердама.

Около 02:26 самолет приземлился в аэропорту Схипхол. Что именно произошло на борту, неизвестно.

Авиакомпания EasyJet сообщила на сайте, что рейс перенаправлен в Амстердам из-за проблем, связанных с обеспечением безопасности пассажиров.

Ранее в Танзании самолет с 26 пассажирами при взлете столкнулся с зеброй. Из-за аварии пришлось временно закрыть аэропорт.