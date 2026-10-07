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    Пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Нидерландами

    РИА «Новости»: самолет EasyJet с Кипра в Шотландию подал сигнал о ЧС

    Фото: РИА «Новости»

    Пролетая над Нидерландами, самолет британской авиакомпании EasyJet маршрутом с Кипра в Шотландию совершил экстренную посадку из-за чрезвычайной ситуации. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Поздно вечером 6 октября самолет с позывным EZY3170 типа Airbus A320-214 вылетел из аэропорта Ларнаки на юго-восточном побережье Кипра в сторону Глазго. Во время рейса экипаж подал сигнал 7700, обозначающий чрезвычайную ситуацию, и запросил посадку вблизи Амстердама.

    Около 02:26 самолет приземлился в аэропорту Схипхол. Что именно произошло на борту, неизвестно.

    Авиакомпания EasyJet сообщила на сайте, что рейс перенаправлен в Амстердам из-за проблем, связанных с обеспечением безопасности пассажиров.

    Ранее в Танзании самолет с 26 пассажирами при взлете столкнулся с зеброй. Из-за аварии пришлось временно закрыть аэропорт.

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